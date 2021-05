Lily James rompe el silencio sobre su escándalo con Dominic West

Después de que salieron a la luz las fotos, Dominic y su esposa Catherine confirmaron que todavía están juntos. Lily, sin embargo, se mantuvo callada sobre el drama.

Ahora, siete meses después, la estrella de Cenicienta admite que hay "mucho que decir" sobre el tema. En una entrevista con The Guardian, publicada el 2 de mayo, se le preguntó a Lily sobre la "tormenta mediática" que ocurrió después de que salieron a la luz las fotos de ella y Dominic. "Ach, no estoy dispuesta a hablar de eso", le dijo al medio. "Hay mucho que decir, pero me temo que no ahora".