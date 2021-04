Conoce la historia detrás de Botella tras Botella, el éxito de Nodal con Gera MX

Por su romántica letra y ritmo pegajoso, todo el mundo la está cantando...

"Estaba pensando en llamarte, yo te miro por todas partes/ Pero ya no nos vemos, puede que lo olvidemos/ Dos tragos y vuelvo a pensarte"... "Me aferro, no quiero olvidarte/ Sentimientos ajenos, los celos no son buenos/ Y si me llamas contesto, aunque nunca va a pasar eso".

Mira el video de arriba para conocer la historia detrás de este hit.