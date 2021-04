Las inesperadas imágenes y mensajes de Miss México, Andrea Meza

A comienzos de abril, Andrea conversó con Miss Chile, Daniela Nicolás, en un Instagram Live en el que, entre otras cosas, hablaron de las ventajas y desventajas de estar dentro de las candidatas de mayor edad de este año.

La mexicana que cumplirá 27 años en agosto cuenta con gran experiencia en los concursos de belleza, y eso incluye ser la primera finalista en el Miss Mundo 2017 y recibir el título de Miss Mundo América.

"Mi primer concurso lo hice a los 21 o 22, ahora me considero una mujer totalmente diferente". Agregí: "Si me hubiese lanzado ese momento, creo que la experiencia no habría sido tan grata... Yo era una niña súper inmadura". "Es una ventaja estar en el Miss Universo con esta edad, porque cuando llegas muy chiquita es un paquetote".