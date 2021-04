La recordada Gotita de Amor asegura que su apariencia le ha impedido volver a las telenovelas

Su última participación en telenovelas fue en ¡Vivan los niños!, de 2002

En una reciente entrevista a través del canal de YouTube de Tlnovelas, Andre habló sobre lo que le ha impedido volver a la pantalla chica.

"No es como que las haya dejado, más bien de repente cuando empecé como en este proceso de niña, adolescente y todo esto siempre me han dicho que me veo mucho más chica de lo que soy, espero que sea cierto y que no me estén mintiendo (ríe)", aseguró.