El hermano se Chadwick Boseman se sincera sobre su inesperada pérdida en los Oscars 2021

"No fueron solo las categorías finales, todo el show se mezcló", dijo Mills. "El Guion, que por lo general viene en el Acto 5 o 6, uno de los actos posteriores. Y el Mejor Director también fue muy temprano. Creo que el punto era, a veces ves el programa y te sientes como, 'Dios, he visto esto todos los años'. Entonces, realmente fue el 'Wow, realmente no sé qué vendrá después'".