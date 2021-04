Enrique Guzmán revela cómo cree que se solucionaría su conflicto con Frida Sofía

Se refirió a la salud mental de su nieta: "No entiendo en qué momento su mente cambia de engrane y es otra persona".

Enrique Guzmán opina que la ayuda psicológica lo aclararía todo: "Habrá que hacer una serie de estudios de por qué tiene esos clics sin que sepa uno por qué, sin razón.

Continuó: "No sé qué hacer porque no tengo una sino cinco nietas y un nieto. No sé si está bien, mal, si está sola, no sé qué le pasa. Quisiera ir a decirle aquí estamos, pero no es fácil".