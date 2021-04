El reencuentro de Michelle Renaud y Danilo Carrera que ha levantado sospechas de una reconciliación

El final de Quererlo Todo dio pie a un adorable reencuentro entre Danilo y Marcelo, hijo de Michelle Renaud.

Desde que Michelle Renaud y Danilo Carrera anunciaron su separación, los fans no pierden la esperanza de que den marcha atrás y retomen su noviazgo, dando el siguiente paso juntos. Y es que a pesar de no ser más pareja, su amistad ha quedado demostrada, así como el cariño que el actor de origen ecuatoriano siente por su ex novia y su hijo Marcelo, a quien prácticamente conoce desde que nació dado los proyectos en los que coincidió con Michelle en los últimos años.

Tras la ruptura, Michelle fue muy sincera sobre cómo le explicó a Marcelo lo ocurrido, defendiendo que lo mejor es hablar siempre con la verdad a los niños.