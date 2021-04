La lluvia de críticas hacia los Oscars por ignorar a Chadwick Boseman como Mejor Actor

Sin embargo, no fue así como terminó el show. Después de que Nomadland fuera coronada como Mejor Película y Frances McDormand como Mejor Actriz por su papel de Fern en la misma cinta, algunos espectadores se sorprendieron cuando Anthony Hopkins fue nombrado Mejor Actor por su papel en The Father. Debido a que Hopkins no estuvo presente, el presentador Joaquin Phoenix terminó abruptamente la ceremonia allí mismo.

"Anthony fue fenomenal", publicó un usuario de Twitter. "Bien por él de verdad. Pero ¿cómo vas a 1) acelerar el jodido absoluto del segmento in memoriam y 2) cambiar el orden de los premios para que tu audiencia piense que le darás a Chadwick algún tipo de tributo y luego simplemente... no. Se siente cruel".