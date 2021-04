Zac Efron, Vanessa Hudgens y otros famosos ex que caminaron juntos por la alfombra roja de los Oscars

Ellos nos dieron una química palpable en pantalla, cuatro años de fotos de paparazzi y una gloriosa aparición en los Oscars en 2009. ¿Quién podría olvidar sus sofisticados conjuntos coordinados en blanco y negro? Ellos se abrieron paso a la cima de nuestras listas de los mejor vestidos.

Los fanáticos también pueden haber olvidado a la ex pareja J-Rod, que caminó por la alfombra roja de los Oscars 2019 con un estilo espectacular. A pesar de su compromiso, Jenny from the Block y A-Rod terminaron en marzo de 2021 después de cuatro años juntos.