Scott Disick le declara su amor a Kourtney Kardashian y le pregunta por su futuro

Mientras continuaba, Scott notó que su deseo no era darle un ultimátum a Kourtney o presionarla. Sin embargo, parecía tener la esperanza de que esta conversación arrojara algo de luz sobre su futuro. "No dices que no y dejas esta puerta abierta", explicó. "Entonces, tengo expectativas en mi mente y parece que nunca se cumplen".

Cuando Scott sugirió que su antiguo amor parecía "solitaria", ella dejó claro que ese no era el caso. En un confesionario, Kourtney declaró, "Sé que esto no es lo que Scott quiere escuchar y aprecio su vulnerabilidad y como, el realmente exponerse. Pero siempre trata de poner mucha presión sobre me y yo simplemente no creo que eso sea justo".

Cuando Kourtney le informó a Scott que ella estaba "feliz en este momento", él respondió, "Bueno, yo no lo estoy".