¿Michelle Salas envía este contundente mensaje a Luis Miguel por la serie?

En 2005, Michelle declaró a una revista mexicana: "Ya no quiero que me compadezcan por ser la hija no reconocida de Luis Miguel, cuando él sabe que existo. No le pido una vida, solo quiero que me dé cinco minutos para que me explique sus razones (solo) que me diga qué pasó y ¡ya!".

Aunque en los años siguientes demostraron tener buena relación, últimamente han regresado los rumores de distanciamiento. Y con la llegada de la nueva temporada del show de Netflix, mucho más.