Scott Disick revela que le duele cuando Kourtney Kardashian está en pareja

"Despertarme y ver fotos tuyas con este chico con el que estabas saliendo... no es saludable. Me entristeció y me entristeció, ¿sabes a lo que me refiero?" Scott explica sorprendentemente. "Y ahora me despierto sin problemas reales. Estoy, como, despreocupado en el sentido de que no tengo eso, eso solía ocupar mucho espacio en mi mente todo el día. Pero el gran temor es si empiezas a salir de nuevo, luego vuelve a eso y tengo que sentirme de una manera diferente de nuevo y es difícil. Apesta".

En el momento de filmar este clip, Kourtney y Scott estaban solteros, y Scott intenta reavivar su relación una vez más. "Supongo que ahora que estás soltera y yo soy soltero y no has estado con alguien en un tiempo, o pensamos en crear nuestras propias vidas juntos o por separado", sugiere Scott.