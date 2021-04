El sorprendente comentario de Sarah Jessica Parker sobre el regreso de John Corbett a "Sex and the City"

Mientras que los fanáticos solo tendrán que esperar y ver si el diseñador de muebles regresa, HBO Max ha anunciado que Parker, Cynthia Nixon (Miranda Hobbes) y Kristin Davis (Charlotte York) regresarán para el revival, titulado And Just Like That... Kim Cattrall, sin embargo, ha dejado claro que no tiene interés en volver a revisitar a su personaje Samantha Jones y no será parte del nuevo programa.