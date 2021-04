Paulina Rubio perdió la batalla legal frente a su ex pareja Gerardo Bazúa

En 2020, Gerardo Bazúa reveló a este mismo programa que había protagonizado algunos episodios violentos con Paulina en lugares públicos, pero que no había querido llevar la situación al ámbito legal por considerarlo algo muy personal.

"Un día me tocó estar comiendo en Ocean Drive, acá en Miami, y ella se levantó de su mesa y me empezó a golpear y me persiguió por las calles para golpearme. Lo logró, yo me fui, hui del lugar y ella me persiguió para golpearme", contó el cantante.