George Clooney se reunirá con sus coestrellas de ER

¡Código Azul! El elenco de ER se reunirá por una buena causa.

El 13 de abril, se reveló que George Clooney, Noah Wyle, Julianna Margulies, Anthony Edwards y otras estrellas de ER se reunirán para un episodio de Stars in the House. Para aquellos que no están familiarizados con Stars in the House, la serie de YouTube fue creada por Seth Rudetsky y James Wesley para apoyar a The Actors Fund en medio de la pandemia de coronavirus en curso.