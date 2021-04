Mira la extravagante celebración de cumpleaños que Khloé Kardashian le hizo a True Thompson

"Casi lloro cada vez que te llamo 'Baby True' y tú me corriges. Dices con la voz más dulce '¡No soy una bebé! ¡Soy una niña grande!'".

Reflexionó. "No estoy lista para que seas una niña grande, pero debes saber que no importa la edad que tengas, siempre serás mi bebé True. Verte crecer ha sido uno de mis mayores honores. Ver la vida a través de tus ojos es algo tan especial. Es algo mágico. Yo Atesoraré cada momento que tengo contigo para siempre. Eres cada sueño que he tenido de convertirme en mamá hecho realidad.