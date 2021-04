Macaulay Culkin y Brenda Song tuvieron un bebé en secreto

Dos años después, la ex estrella de Disney Channel no ocultó su afecto por la ex estrella infantil cuando le rindió homenaje a Culkin, o como ella dijo, un "ser mágico", en su cumpleaños Nº 40.

"Podría sentarme aquí y escribir sin cesar sobre lo maravilloso, amable, cariñoso, genuino, leal, honesto, brillante y divertido que eres, y lo agradecida que estoy de poder compartir y hacer esta cosa de la vida contigo", escribió en una publicación de Instagram en agosto de 2020. "Pero primero, eso me llevaría una eternidad y segundo, ni siquiera verás esto porque nunca usas Instagram. Jajaja. Mi unicornio que nunca pensé que pudiera existir, soy la persona más afortunada del mundo porque lo soy amada por ti".