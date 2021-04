¿Cómo perdió la voz? Las confesiones más impactantes de Miguel Bosé en su más reciente entrevista

"En España a la gente le gusta mucho compartirlo todo, pero ¿cuándo he hablado yo de mí? ¿Cuándo la gente ha sabido que yo tenía una amistad? ¿Cuándo he vendido algo sobre mi familia, sobre mis hijos, sobre mis parejas? ¿Cuándo? Mis hijos se daban cuenta y yo les escribía: 'Papá no puede hablar, papá tiene que estar en silencio porque papá se tiene que curar'. No hay que dar más explicaciones. Lo llevé de forma natural, era un ejercicio de humildad", reveló al periodista.

Sus palabras completas, en el video de arriba.