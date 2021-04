El tatuaje que se hizo Travis Barker en honor a Kourtney Kardashian

El músico lleva a la fundadora de POOSH muy cerca de su corazón.

El jueves 8 de abril, Travis Barker fue visto sin camisa en Hollywood, y los fanáticos no pudieron evitar notar que lucía un nuevo tatuaje del primer nombre de Kourtney Kardashian. Parece que la estrella de Keeping Up With the Kardashians también es fanática de la tinta, ya que compartió un primer plano del diseño en Instagram.

Y puede que este no sea el primer tributo permanente que Travis le hace a su novia en los últimos meses. En marzo, por ejemplo, el músico publicó un video de Instagram en el que se hizo un tatuaje que decía, "¡Eres tan genial!" y algunos seguidores pensaron que la caligrafía se parecía bastante a la de Kourtney. Aunque, el diseño parece haberse inspirado en una escena de la película True Romance de 1993.