Poncho Herrera revela cómo reaccionaron los otros RBD ante su decisión de no estar en el reencuentro

La eterna Roberta Pardo generó un revuelo hace unas semanas al declarar que sus ex compañeros no le hablaban desde entonces, ya que les envió un mensaje y hasta ese momento no había sido respondido. Días después aclaró en Instagram que la relación con sus compañeros estaba bien y pidió no caer en especulaciones.

Esta semana, Herrera participó en una entrevista para el canal de YouTube de Silvestre López Portillo, y aunque la idea principal era de hablar de sus proyectos actorales... RBD también fue un punto de interés.