Mira por qué el príncipe Felipe dijo que “no deseaba” llegar a los 100 años

Según un artículo publicado por The Telegraph en 2019, el escritor Gyles Brandreth recordó que Felipe le dijo que "no tenía ningún deseo" de vivir hasta los 100 años. "No puedo imaginar nada peor", dijo el Duque de Edimburgo durante una entrevista en 2000, según Brandreth. "Algunos pedazos de mí ya se están cayendo".