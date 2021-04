Sophie Turner reacciona a la canción de Taylor Swift que supuestamente escribió sobre de Joe Jonas

Como señalan los Swifties, la artista admitió previamente haber escrito la canción de Fearless Forever and Always sobre su romance adolescente con la estrella de los Jonas Brothers.

Y, dado que Mr. Perfectly Fine es una canción que no llegó al álbum de 2008, es probable que se escribiera al mismo tiempo que Forever and Always.

Si bien Swift no ha confirmado estas teorías, la esposa de Jonas, actriz y fan de T. Swift, Sophie Turner, compartió su reacción a la pista en Instagram Stories.