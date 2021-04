Khloé Kardashian responde contundentemente a la filtración de su foto en bikini sin retoques

Mírala en el video de arriba.

En el mensaje, el pilar de los reality shows escribió: "Hola chicos, este soy yo y mi cuerpo sin retoques ni filtros. La foto que se publicó esta semana es hermosa, Pero como alguien que ha luchado con la imagen corporal durante toda su vida, cuando alguien te toma una foto que no es halagadora con mala iluminación. o no captura tu cuerpo de la forma en que está después de trabajar duro para llegar a este punto - y luego compartirlo con el mundo; debo tener todo el derecho a pedir que no se comparta, sin importar quién seas".

Khloe continuó explicando que "el ridículo constante y el juicio durante toda mi vida" ha sido "demasiado para soportar", en particular los comentarios que la comparan con sus hermanas o cuestionan la identidad de su padre biológico.