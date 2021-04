Frida Sofía asegura que su abuelo Enrique Guzmán abusaba sexualmente de ella

La hija de Alejandra Guzmán realizó explosivas declaraciones contra su abuelo.

En medio de una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Frida Sofía acusó a Enrique Guzmán de abuso sexual contra ella.

"Siempre fue muy abusivo, me pongo a temblar porque tengo mucho qué decir de eso", comenzó la cantante de 29 años.

"Fue un hombre muy asqueroso, un hombre muy abusivo, muy… me daba miedo, siempre me daba miedo, me hizo cosas feas pero".