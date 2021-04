Miss Chile y Miss México revelan lo bueno y lo malo de ser candidatas de mayor edad en el Miss Universo

Este martes 6 de abril, las chicas se unieron en un Instagram Live para compartir experiencias y expectativas sobre en el certamen donde competirán el próximo 16 de mayo.

¡Míralas en el video de arriba!

Mientras que Andrea recordó con cariño y orgullo su paso por el Miss Mundo, Daniela confesó haberse arrepentido de no haber participado antes en un concurso. "Nunca me planteé de participar porque estaba este estigma de que tenías que ser muy alta, muy flaca muy perfecta, y yo no encajaba muy bien con algunos estándares de belleza, dijo Daniela.