Holly Madison confiesa cómo es su relación actual con Kendra Wilkinson y Bridget Marquardt

Tony Barson/WireImage

Según Holly, ella tuvo "sexo básico aburrido" con Hugh. Y cuando recuerda sus días en la Mansión Playboy, la autora de 41 años está agradecida de no haber quedado embarazada.

"Sabía que era por él. Yo estaba sana. Él era demasiado mayor", compartió. "Cuando me metí en esa situación por primera vez y algo sucedió en mi mente la primera noche que tuve relaciones sexuales y me sentí como, 'Está bien, hice eso. Me gusta traspasar mis propios límites y no me sentía cómoda con eso. Ahora tengo para convertir esta situación en algo'. Casi me encerré en esta caja".

Después de dejar la Mansión Playboy, Holly se encontró en otra relación de alto perfil con Criss Angel. Si bien el romance solo duró menos de seis meses, ella admitió que fue "otra relación amorosa".