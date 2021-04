Scott Disick se saltó la Pascua de las Kardashian-Jenner por este romántico plan

Lord Disick pasó las fiestas en la cosa opuesta a las Kar-Jenner.

Scott Disick y Amelia Hamlin están subiendo la temperatura en Miami.

La estrella de Keeping Up With the Kardashians, de 37 años, y la modelo, de 19, fueron vistos caminando de la mano a lo largo de una playa en Florida, el domingo 4 de abril. Amelia usó un bikini rosa y una falda blanca para la salida, mientras que Scott se puso un bañador a rayas y una camisa a juego.

Después de su paseo, la pareja fue a darse un chapuzón en una piscina cercana. Ellos tampoco fueron las únicas estrellas en el viaje. La hermana de Amelia, Delilah Belle Hamlin, también se unió a ellos durante las vacaciones.