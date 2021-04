Miguel Bosé rompe el silencio sobre su estado de salud y los rumores que lo han rodeado durante años

Instagram.com/miguelbose

"El próximo domingo 11 de abril me pongo a charlar con un buen amigo de hace muchos años. Tenía ganas de hacerlo, pero no encontraba con quién. Cuento cosas que nadie ha oído, ni sabe, aventuras y anécdotas. Muchas son un adelanto de mi autobiografía que será publicada el próximo noviembre. Muchas otras no, simplemente se las regalé a Jordi a cambio de sentarse a escucharlas. Trabajo, amores, proyectos, familia, hijos, futuro... y cómo no, mi visión sobre las mentiras de actualidad. Mi postura sigue siendo firme y coherente. Si nos acompañáis, pasaréis buenos ratos. Nos vemos el domingo 11 de abril, para empezar...", escribió el intérprete de Morir de amor en su cuenta de Instagram.