Todo indica que Ashley Benson y G-Eazy podrían reconciliarse después de su ruptura

Ella también sintió que él no estaba "completamente comprometido" en ese momento, continuó la segunda fuente. La actriz sabía que G-Eazy (cuyo nombre real es Gerald Earl Gillum) tenía reputación de ser un mujeriego, quizás en parte debido a las afirmaciones hechas por su ex, Halsey.

Antes de que se conociera la noticia de su separación, Ashley habló con Cosmopolitan sobre cómo la pareja había estado disfrutando de las noches de jazz juntos en cuarentena, y ella iba al estudio de grabación para verlo hacer música.

Ella también explicó por qué no le gusta "explotar" sus relaciones por la fama, diciendo, "Normalmente mantengo mis relaciones en privado".

La estrella de Birthday Cake le dijo al medio, "Obviamente no puedes evitarlo si los fotografían juntos. [Pero] es más sagrado de esa manera. Esos momentos privados son para ti y tu pareja, y creo que es mejor no ser sobre expuestos, y realmente puedes proteger tu relación si no las estás explotando".

Solo el tiempo dirá si ella y G-Eazy han decidido intentarlo de nuevo.

Solo el tiempo dirá si ella y G-Eazy han decidido intentarlo de nuevo.