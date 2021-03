Kylie Jenner trabaja en su cuerpo de verano y aquí tenemos su rutina fitness

¿Quieres ponerte en forma como la estrella de Keeping Up With the Kardashians? ¡ Toma nota!

Últimamente, Kylie Jenner ha estado haciendo alarde de su figura con conjuntos de moda tremendamente divertidos y atrevidos. Desde lucir un body al rojo vivo hasta canalizar a Sharon Stone del thriller Basic Instinct de los 90s, la fundadora de Kylie Cosmetics sigue llamando la atención con sus declaraciones de estilo.

Y aunque la magnate de belleza de 23 años se ve en forma como siempre, una fuente le dijo a E! News en exclusiva que ella tiene aún más objetivos fitness que alcanzar en los próximos meses.