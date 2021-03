5 personalidades que han sumado a la visibilidad de la comunidad transgénero

Hoy 31 de marzo, Día Internacional de la Visibilidad Transgénero, compartimos las palabras de quienes en años recientes han sumado a la visibilidad de la comunidad trans.

La lucha por el respeto de la comunidad transgénero no empezó ayer o en años recientes. Lo cierto, es que gracias al trabajo y el esfuerzo de muchos en el pasado hoy en la televisión, en el cine, en las redes sociales y en distintos ámbitos hay más un espacio que está creciendo.

Laverne Cox, por ejemplo, en Orange is the New Black sentó un precedente en la ficción. Y qué decir del elenco de la serie POSE, que desde 2018 no sólo ha abierto la posibilidad de contar historias fascinantes, también de darle un lugar a los muchos actores y actrices transgénero con dos temporadas exitosas y una tercera (y última) que marcará un importante momento en la televisión.