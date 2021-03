Te desmayarás al escuchar a Adam Brody revelar lo que más ama de Leighton Meester

Así, siete años después de su matrimonio, la estrella de Single Parents revela cómo se enamoraron por primera vez en conversación con Anna Faris para su podcast Unqualified, transmitido este lunes 29 de marzo.

Adam reveló que conoció a su futura esposa casi al mismo tiempo que su programa estrella, The O.C., estaba llegando a su fin, y Gossip Girl recién comenzaba. (The OC terminó en Fox en 2007, el mismo año en que Gossip Girl se emitió por primera vez en The CW).

El encuentro ocurrió en Los Ángeles hace casi 15 años.