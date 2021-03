El disgusto de Rachel Bilson luego de que Rami Malek le pidiera eliminar un #TBT de ambos

Luego explicó que quería celebrar su éxito con algo alegre. En ese momento, Rami arrasó en los Oscar, los premios SAG y los Golden Globes por su interpretación del fallecido Freddie Mercury.

"No suelo ver mis mensajes directos en mi Instagram... tal vez pasó una semana y de hecho miro y tengo un mensaje de Rami. Pero no era como, '¡Oye! ¿Cómo estás? ! ' Fue directo a: 'Te agradecería mucho que lo quitaras. Soy una persona muy reservada'. Continuó: "Yo estaba como, '¡Oh, mier**! Está bien'. Me pongo muy caliente y empiezo a sudar ", añadió. "Estoy nerviosa, como, '¡Oh Dios! ¿Qué hice?' Era un muy buen amigo, es una foto divertida... ¿sabes? No me tomo tan en serio ".

Según Rachel, a la estrella de Mr. Robot "no le gustó la imagen de sí mismo".