El paseador de perros de Lady Gaga continúa en grave estado de salud

Él escribió, "Mi mente me transportó a esa noche en la que estaba evaluando la conmoción y la preocupación en sus rostros cuando la sangre brotó de mí sobre ellos, la mesa y el piso (y traté de darle ligereza a la situación haciendo bromas y declaraciones obvias como, 'Bueno, eso no se ve bien', mientras corrían tratando de estabilizarme)". Y añadió, "Realmente me había enfrentado a mi mortalidad".