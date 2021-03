Lady Gaga presume del impresionante regalo de cumpleaños que le dio su novio

Este 28 de marzo, Lady Gaga cumplió 35 años, y su novio le mostró su inmenso amor.

Todos sabemos que la estrella no vive exactamente una vida promedio, por lo que no hace falta decir que un ramo regular de flores de cumpleaños simplemente no sería suficiente.

Afortunadamente, Michael Polansky sabe exactamente cómo hacer sonreír a la actriz de A Star Is Born.