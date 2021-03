Las telenovelas donde estas 8 estrellas de Hollywood iniciaron sus carreras

Continuó: "Sólo hay un placer más grande que descubrir y glorificar a un nuevo héroe: destrozarlo. A ver cómo le hacemos para tirarlo... Eiza, no escuches esas críticas. No veas programas, ni críticas porque no son objetivos y están lejos de la realidad...", le aconsejó.

Bichir resaltó: "Habiendo tantas guapas en el mundo y tanta gente que lo ha intentado, ¿ustedes creen que lo que ha logrado Eiza es por guapa? No... Nada de lo que le ha pasado a Eiza es gratuito. Se lo ha ganado...".