La loca historia de una Khloé Kardashian adolescente robando el auto de Kris Jenner

¡La pesadilla de cualquier padre!

Durante el episodio del jueves 25 de marzo de The Drew Barrymore Show, Khloé Kardashian recordó haberle robado el auto a su madre Kris Jenner.

"Robé la Range Rover de mi madre en medio, no en medio de la noche. Podrían haber sido como las nueve o las diez, pero ella ya estaba dormida", recuerda la estrella de Keeping Up with the Kardashians. "Me salí. Rellené mi cama con almohadas. Solo sabía que era más sabia que nadie".