Cole Sprouse revela que solo se atrever a ver Suite Life cuando hace esto

Parece que alguien necesita algunos tragos para poder viajar al pasado.

Durante un segmento de "73 Questions" para Vogue, que se publicó el miércoles 24 de marzo, Cole Sprouse, de 28 años, compartió uno de sus pasatiempos borrachos favoritos: ver su infancia alcanzar la fama en The Suite Life of Zack & Cody.

Para ser exactos, su respuesta completa fue, "Cuando estoy borracho o me siento narcisista". Cuando se le preguntó cómo se siente al ver a su yo más joven, él explicó, "Realmente no me gusta ver nada de lo que hago, así que trato de alejarme de eso".