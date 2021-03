Así será el reencuentro de Glee para honrar a Naya Rivera

"Naya Rivera era cantante, no solo actriz", escribió un usuario de Twitter. "Fue dos veces nominada al Grammy. Tuvo una carrera que abarcó más de dos décadas. Murió salvando la vida de su hijo. El hecho de que @RecordingAcad no consideró apropiado incluirla en la sección In Memoriam es una vergüenza".

