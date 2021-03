Kim Kardashian muere de risa recordando cuando solían confundirla con la madre de Kendall Jenner

Instagram / Kim Kardashian

Parece que Kim se mantiene cerca de sus amigos y familiares en medio de su divorcio de Kanye West. En el día de San Patricio, después de celebrar el cumpleaños número 34 de Rob Kardashian, la estrella de Keeping Up With the Kardashians tuvo una noche de chicas llena de diversión con su hermana Kourtney Kardashian, la ex de Rob, Adrienne Bailon-Houghton, y la amiga de la familia Kardashian-Jenner, Khadijah Haqq McCray.

Una fuente le dijo a E! News que Kim está poniendo "énfasis en socializar con amigas".

"Kourtney ha sido muy buena al incluirla en todo lo que hace", reveló la fuente. "Kim lo está disfrutando y divirtiéndose. Realmente está haciendo un esfuerzo para salir y ver a sus amigas y está muy feliz con el lugar donde están las cosas".