¿Cómo se siente Sofia Richie luego de que Scott Disick revelara su ultimátum sobre Kourtney Kardashian?

La modelo ya no quería a la estrella de Flip It Like Disick tan cerca de su ex.

Scott Disick explicó durante el estreno de la temporada 20 de Keeping Up With the Kardashians que a Sofia Richie, con quien terminó en mayo pasado después de dos años de relación, no le gustó cuánto tiempo pasaba él con Kourtney Kardashian. Después de decir que la modelo no quería "compartir" a Scott con la fundadora de Poosh, él afirmó que ella "literalmente dijo con un ultimátum, 'Tienes que elegirme a mí o a Kourtney'".