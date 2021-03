Revelan el plan para la entrevista del príncipe Harry y Meghan Markle si el príncipe Felipe moría

"Para que lo sepan, habían realizado esa entrevista antes de que el príncipe Felipe fuera al hospital", dijo durante el episodio del 11 de marzo de su programa de SiriusXM, Gayle King in the House. "Y si algo, Dios no lo quiera, le hubiera pasado, la entrevista no se habría realizado en este momento en particular. Pero la entrevista se hizo y se programó antes de que él ingresara al hospital".

El 16 de febrero, el duque de Edimburgo se registró en el Hospital King Edward VII de Londres. Después de un mes de estadías en el hospital, además de un procedimiento exitoso para una afección cardíaca preexistente y el tratamiento de una infección, el miembro de la familia real de 99 años fue dado de alta y regresó al Castillo de Windsor el 16 de marzo.