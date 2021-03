Michelle Renaud no descarta la fertilización in vitro para cumplir su deseo de embarazarse

Para Michelle, es sumamente que su hijo Marcelo tenga un hermano antes de cumplir cierta edad, algo en lo que Danilo le encantaría formar parte pero no en este momento. Así, el deseo de volver a ser madre llevó a la actriz a tomar una decisión que le duele precisamente porque su separación no es por problema en la relación, sino por no están en los mismos tiempos.