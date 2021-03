¿Qué hay detrás de la decisión de Jennifer Lopez de terminar con Alex Rodríguez?

DAVID SWANSON/EPA-EFE/Shutterstock

Publicó en Instagram una foto de las flores que Alex le dio, escribiendo en la leyenda: "Febrero es nuestro mes especial ... nuestro mes de aniversario ... Nos volvimos a encontrar por primera vez el 1 de febrero ... la primera vez que salimos fue dos días después y desde entonces no ha habido un día en que no estemos juntos o no hablemos ... me haces reír ... me encanta tu perversamente divertido sentido del humor ... y cómo siempre intentas hacer que cada habitación en la que entres sea más alegre ... te amo y todo lo que haces por mí y conmigo ... eres mi divertido San Valentín".

Más tarde ese mes, Jennifer compartió una foto en Instagram de ella y Alex poniéndose cómodos en la República Dominicana.

Sin embargo, el romance no fue exactamente lo que parecía. La fuente ahora afirma que Alex y Jennifer simplemente "pelearían y luego pasarían días sin comunicarse mientras comenzaban a viajar y vivir separados".