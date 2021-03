Coestrella de Meghan Markle explica por qué dijo que su entrevista con Oprah es “insignificante"

MediaPunch/Shutterstock

Wendell afirmó que se comunicó con Meghan para ofrecerle su apoyo. "Tuve la suerte de decirle a Meghan personalmente que le deseo todo lo mejor", continuó en Twitter. "Al predecir esta vorágine infernal, también le dije que siempre tendría un amigo en mí. El hecho de que no me interesara la entrevista no cambia eso".