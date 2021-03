Piers Morgan no regresará a Good Morning Britain luego de su último ataque contra Meghan Markle

"El lunes, dije que no le creía a Meghan Markle en su entrevista con Oprah", escribió en el nuevo tuit. "He tenido tiempo para reflexionar sobre esta opinión, y todavía no le creo. Si tú le crees, está bien. La libertad de expresión es una colina en la que estoy feliz de morir. Gracias por todo el amor y el odio. Me voy a dedicar más tiempo a mis opiniones".

Piers, de 55 años, también incluyó una foto de Winston Churchill y una cita atribuida al difunto Primer Ministro que decía, "La idea de algunas personas sobre la libertad de expresión es que son libres de decir lo que quieran, pero si alguien responde algo, es un ultraje".