La última novela de Fifty Shades of Grey contada por Christian Grey ya casi está aquí

Las novelas derivadas contienen las mismas líneas argumentales pero contadas desde el punto de vista de Christian. La primera Grey: Fifty Shades of Grey as Told by Christian, se publicó en 2015 y la segunda, Darker: Fifty Shades Darker as Told by Christian, en 2017. La próxima tercera novela derivada se centra en el matrimonio de Christian y Ana.

"Esta historia ha sido un trabajo de amor, uno que mis lectores han estado esperando ansiosamente", dijo la autora en un comunicado sobre Freed: Fifty Shades Freed as Told by Christian. "Para mí, al igual que para Anastasia Steele, Christian es un personaje desafiante, exasperante e infinitamente fascinante. Vivir en su cabeza es agotador, pero pude explorar aspectos de su vida en Freed que solo vislumbramos en la trilogía original, y para seguir su crecimiento emocional en respuesta al amor y la compasión de Ana".