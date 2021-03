El contundente mensaje de Danna Paola en el Día Internacional de la Mujer

"ELLA TIENE DERECHO A VIVIR, Y QUE NO LA MATEN. 'Así que Que nadie calle tu voz gritando, que no pueden decirte como de alto puedes hacerlo'. Que no te hagan cavar tu tumba con tu propia fuerza que te tapes la boca con las vendas, con las que deberias unir tus heridas, y que vivas para que otros disfruten de la existencia. Mujer, nunca te mueras. Que no alarguen tu falda hasta las rodillas los que quieren que vivas con ellas hincadas en el suelo".

Terminó: "Mujeres, también dejemos de hacernos mier** entre nosotras, apoyemos una a la otra y salgamos al mundo a darnos la mano, hay trabajo por hacer, hay canciones por cantar, hay una guerra por ganar #NiUnaMenos"