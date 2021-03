Jennifer Aniston finalmente revela el significado de "1111" su tatuaje en la muñeca

Instagram

Se desconoce si la actriz tiene más tatuajes, ya que estos son los únicos visibles en sus brazos y piernas.

Sin embargo, muchos admiradores se han hecho tatuajes en honor a la propia Jennifer. Este jueves, Whitney Cummings hizo una entrevista mientras Hannah Stocking dibujaba el tatuaje "I [corazón] J" en su pie.

"No hay nada que no haga para reírme. Me estoy haciendo un tatuaje de Amo a Jennifer Aniston'", dijo el comediante de 38 años. "Esto es tan tonto que me gustan tanto".