El valioso consejo que la actual Danna Paola le habría dado a la Danna Paola niña

Cuando se le preguntó si le hubiese gustado ver una película así cuando era niña, no dudó en asegurar: "Sí, totalmente".

"Una de las cosas que más me gusta de las historias de Disney es cómo van evolucionando sus personajes, conforme vamos viviendo la época. Hoy en día ya no es la princesa que busca la felicidad con un príncipe y se va por esa historia. En este caso, Raya es una guerrera independiente que vela por su familia, que sabe que, aunque quisiera luchar sola, no puede, que tiene que aprender a confiar, a tener aliados".